Вручение золота ОИ иранскому борцу ждет одобрения Международного олимпийского комитета

После положительного результата первого и второго допинг-теста по вольной борьбе на Олимпийских играх 2012 в Лондоне в весовой категории 120 кг титул чемпиона игры получил представитель Ирана Комейл Касеми.

Ранее в августе прошлого года Объединённый мир борьбы объявил о положительном результате допинг-теста Артура Таймазова на Олимпийских играх 2012 в Лондоне и сообщил, что золотую медаль будет получать иранский вольник. Но примерно через семь месяцев еще медаль на вручена.

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