25 февр. 2020 г., 13:35
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News Code: 83690358
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Вручение золота ОИ иранскому борцу ждет одобрения Международного олимпийского комитета

Вручение золота ОИ иранскому борцу ждет одобрения Международного олимпийского комитета

Тегеран, 25 февраля, ИРНА - Золотая медаль и диплом чемпионата олимпийских игр 2012 по вольной борьбе Комейлу Касеми будут доработаны и отправлены после утверждения Исполнительным советом Международного олимпийского комитета (МОК).

После положительного результата первого и второго допинг-теста по вольной борьбе на Олимпийских играх 2012 в Лондоне в весовой категории 120 кг титул чемпиона игры получил представитель Ирана Комейл Касеми.

Ранее в августе прошлого года Объединённый мир борьбы объявил о положительном результате допинг-теста Артура Таймазова на Олимпийских играх 2012 в Лондоне и сообщил, что золотую медаль будет получать иранский вольник. Но примерно через семь месяцев еще медаль на вручена.

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