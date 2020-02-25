Число жертв коронавируса в Иране достигло 15

По его словам, общее число инфицированных в стране по состоянию на полдень 25 февраля составляет 95 человек.
«Из 34 новых случаев заражения коронавирусом 16 зафиксированы в городе Кум, 9 в Тегеране, 1 в провинции Фарс, 2 в провинции Мазендеран, 2 в Гиляне, 1 Нишапуре, 2 в Альборзе и 1 в Кешме», - сообщил Джаханпур. по его словам, все эти люди ранее посетили Кум или из Кума приехали в другие города.
3 человек погибли за последние 24 часов.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.
Число погибших от коронавируса нового типа (Сovid-19) по всему миру достигло 2592, число инфицированных превысило 78 800. 25 тыс. 128 выздоровели.
Тегеран, 25 февраля, ИРНА - Число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 15 человек, выявлены 34 новых случаев заражения болезнью, сообщил в понедельник представитель министерства здравоохранения Исламской Республики Киануш Джаханпур.
По его словам, общее число инфицированных в стране по состоянию на полдень 25 февраля составляет 95 человек.
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