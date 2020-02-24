Иран: предстоящее заседание совместной комиссии по СВПД не связано с вопросом о механизме решения споров

"Заседание 26 февраля является обычной и плановой встречей совместной комиссии, которая пройдет на уровне заместителей министров (иностранных дел) и политдиректоров", сказал Мусави, следует из сообщения иранского МИД.

Мусави добавил, что предстоящее заседание никак не связано с вопросом о механизме решения споров по ядерной сделке, о намерении запустить который ранее заявляли страны Евросоюза, однако, согласно заявлениям Тегерана, так и не сделали.

Ранее во внешнеполитической службе ЕС сообщили, что 26 февраля в Вене состоится заседание Совместной комиссии по СВПД.