Иран: предстоящее заседание совместной комиссии по СВПД не связано с вопросом о механизме решения споров

"Заседание 26 февраля является обычной и плановой встречей совместной комиссии, которая пройдет на уровне заместителей министров (иностранных дел) и политдиректоров", сказал Мусави, следует из сообщения иранского МИД.
Мусави добавил, что предстоящее заседание никак не связано с вопросом о механизме решения споров по ядерной сделке, о намерении запустить который ранее заявляли страны Евросоюза, однако, согласно заявлениям Тегерана, так и не сделали.
Ранее во внешнеполитической службе ЕС сообщили, что 26 февраля в Вене состоится заседание Совместной комиссии по СВПД.
Москва, 24 февраля. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что предстоящее заседание по иранской ядерной сделке никак не связано с вопросом о механизме решения споров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
"Заседание 26 февраля является обычной и плановой встречей совместной комиссии, которая пройдет на уровне заместителей министров (иностранных дел) и политдиректоров", сказал Мусави, следует из сообщения иранского МИД.
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