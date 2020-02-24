Главы МИД Ирана и Турции обсудили меры по борьбе с коронавирусом

"Стороны обсудили меры по борьбе с распространением заболевания, вызванного коронавирусом. Обсуждены вопросы ирано-турецкого взаимодействия в данной сфере", сообщает внешнеполитическое ведомство Ирана.
Ранее представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур сообщил, что общее число инфицированных в стране по состоянию на полдень 24 февраля составляет 64 человек, 12 погибли. «Из 18 новых случаев заражения коронавирусом восемь зафиксированы в городе Кум, три в Тегеране, 1 в Хамедане, 2 в провинции Маркази и 2 в Исфахане», - сообщил Джаханпур, отметив, что 4 человек погибли за последние 24 часов.
Тегеран, 24 февраля. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Турции Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу обсудили меры по борьбе с распространением заболевания, вызванного коронавирусом.
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