24 февр. 2020 г., 22:20
Journalist ID: 2177
News Code: 83689492
0 Persons

Главы МИД Ирана и Турции обсудили меры по борьбе с коронавирусом

Главы МИД Ирана и Турции обсудили меры по борьбе с коронавирусом

Тегеран, 24 февраля. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Турции Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу обсудили меры по борьбе с распространением заболевания, вызванного коронавирусом.


"Стороны обсудили меры по борьбе с распространением заболевания, вызванного коронавирусом. Обсуждены вопросы ирано-турецкого взаимодействия в данной сфере", сообщает внешнеполитическое ведомство Ирана.
Ранее представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур сообщил, что общее число инфицированных в стране по состоянию на полдень 24 февраля составляет 64 человек, 12 погибли. «Из 18 новых случаев заражения коронавирусом восемь зафиксированы в городе Кум, три в Тегеране, 1 в Хамедане, 2 в провинции Маркази и 2 в Исфахане», - сообщил Джаханпур, отметив, что 4 человек погибли за последние 24 часов.

Your Comment

You are replying to: .
5 + 2 =