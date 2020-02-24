24 февр. 2020 г., 22:17
Journalist ID: 2388
News Code: 83689490
0 Persons

Компания SAIPA произвела более 384 тыс. автомобилей

Компания SAIPA произвела более 384 тыс. автомобилей

Тегеран, 24 февраля, ИРНА – Иранский автопроизводитель SAIPA объявил, что он превысил свой уровень производства в прошлом году, с производством 384 тыс. 309 автомобилей.

При этом SAIPA превзошел прошлогоднее производство, компенсировав 32-процентное снижение в первом квартале этого года.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
4 + 2 =