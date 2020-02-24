Компания SAIPA произвела более 384 тыс. автомобилей

Тегеран, 24 февраля. ИРНА — За 11 месяцев текущего иранского календарного года (который начался 21 марта 2019 г.) музеи провинции Ардебил посетили 12 тыс. и 524 иностранных туриста, что на 89% больше, чем за аналогичный период прошлого года.