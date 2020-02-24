Компания SAIPA произвела более 384 тыс. автомобилей

При этом SAIPA превзошел прошлогоднее производство, компенсировав 32-процентное снижение в первом квартале этого года.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9472
Тегеран, 24 февраля, ИРНА – Иранский автопроизводитель SAIPA объявил, что он превысил свой уровень производства в прошлом году, с производством 384 тыс. 309 автомобилей.
При этом SAIPA превзошел прошлогоднее производство, компенсировав 32-процентное снижение в первом квартале этого года.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9472
Москва, 24 февраля. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что предстоящее…
Тегеран, 24 февраля. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Турции Мохаммад Джавад Зариф и…
Тегеран, 24 февраля, ИРНА – Иранский автопроизводитель SAIPA объявил, что он превысил свой…
Тегеран, 24 февраля. ИРНА — За 11 месяцев текущего иранского календарного года (который начался…
Бушер, 24 февраля, ИРНА - Иране занимает первое место на Ближнем Востоке с запасами пуповинной…
Москва, 24 февраля. ИРНА — Заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану…
Хорамабад знаменит своей прекрасной природой. Гора "Махмал-Кух", которая расположена на северо-восто…
Тегеран, 24 февраля, ИРНА. Число пострадавших в иранском округе Хой в результате двух землетрясений,…
Боджнурд, 24 февраля, ИРНА – Начальник полиции города Гарме на провинции Северной Хорасан Алиреза…
Тегеран, февраля, ИРНА - 25-я выставка в Маскате официально начала свою деятельность вчера…
Your Comment