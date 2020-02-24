Число иностранных туристов, посетивших музеи Ардебила увеличилось на 89%



Об этом сообщил в понедельник руководитель Организации по культурному наследию, народным промыслам и туризму Ирана Надер Фаллах.

По его словам, за 11 месяцев прошлого года музеи провинции посетили 6,603 иностранных туриста.

"Число местных туристов, посетивших музеи Ардебила также увеличилось на 39% по сравнению с прошлым годом с 283,155 тыс. человек до 390 тыс.", указал он.

При этом он отметил, что в общей сложности музеи Ардебила за 11 месяцев посетили более 402 тыс. туристов.