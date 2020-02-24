24 февр. 2020 г., 22:06
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News Code: 83689482
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Число иностранных туристов, посетивших музеи Ардебила увеличилось на 89%

Число иностранных туристов, посетивших музеи Ардебила увеличилось на 89%

Тегеран, 24 февраля. ИРНА — За 11 месяцев текущего иранского календарного года (который начался 21 марта 2019 г.) музеи провинции Ардебил посетили 12 тыс. и 524 иностранных туриста, что на 89% больше, чем за аналогичный период прошлого года.


Об этом сообщил в понедельник руководитель Организации по культурному наследию, народным промыслам и туризму Ирана Надер Фаллах.
По его словам, за 11 месяцев прошлого года музеи провинции посетили 6,603 иностранных туриста.
"Число местных туристов, посетивших музеи Ардебила также увеличилось на 39% по сравнению с прошлым годом с 283,155 тыс. человек до 390 тыс.", указал он.
При этом он отметил, что в общей сложности музеи Ардебила за 11 месяцев посетили более 402 тыс. туристов.

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