Иран занял первое место по запасам пуповинной крови на Ближнем Востоке

«Банк пуповинной крови бывает двух видов: нечастного, а - семейного и частного», - указал он.

«Образцом, хранящимся в нечастном банке, можно поделиться с кем угодно, а образцы в семейном банке только для частного использования», - добавил он.

Пуповинная кровь — это кровь, сохранившаяся в плаценте и пуповинной вене после рождения ребёнка. В пуповинной крови содержится некоторое количество стволовых клеток, которые потенциально могут быть собраны и использованы в лечении некоторых болезней у других людей.

В крови содержатся стволовые клетки, по большей части, гемопоэтические (предшественники клеток крови).

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