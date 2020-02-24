24 февр. 2020 г., 21:59
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Иран занял первое место по запасам пуповинной крови на Ближнем Востоке

Иран занял первое место по запасам пуповинной крови на Ближнем Востоке

Бушер, 24 февраля, ИРНА - Иране занимает первое место на Ближнем Востоке с запасами пуповинной крови на 127 тыс. 100 образцов, из которых 120 тыс. образцов хранятся в частном или семейном банке, а остальные - в нечастном банке, как заявил генеральный директор иранского банка стволовых клеток пуповинной крови Мортеза Зарраби.

«Банк пуповинной крови бывает двух видов: нечастного, а - семейного и частного», - указал он.

«Образцом, хранящимся в нечастном банке, можно поделиться с кем угодно, а образцы в семейном банке только для частного использования», - добавил он.

Пуповинная кровь — это кровь, сохранившаяся в плаценте и пуповинной вене после рождения ребёнка. В пуповинной крови содержится некоторое количество стволовых клеток, которые потенциально могут быть собраны и использованы в лечении некоторых болезней у других людей.

В крови содержатся стволовые клетки, по большей части, гемопоэтические (предшественники клеток крови).

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