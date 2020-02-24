24 февр. 2020 г., 15:58
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News Code: 83689078
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Число пострадавших в Иране при недавних землетрясениях достигло 104 человек

Число пострадавших в Иране при недавних землетрясениях достигло 104 человек

Тегеран, 24 февраля, ИРНА. Число пострадавших в иранском округе Хой в результате двух землетрясений, произошедших в воскресенье, достигло 104 человек. Об этом сообщила глава медицинского института в Хое Фатеме Могадам.

"Окончательное число пострадавших в двух вчерашних землетрясениях в этом округе достигло 104 человек", - заявила она.
Она также заявила о полном или частичном разрушении жилых помещений в 43 населенных пунктах округов Хой и Сельмас.
На востоке Турции в результате землетрясений погибли девять человек, по меньшей мере 50 пострадали.
Два землетрясения произошли в Иране 23 февраля. Первое землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией в 05.52 по времени UTC (08.52 мск). Эпицентр располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп. Очаг залегал на глубине 5 километров. Второе землетрясение в том же районе магнитудой 6,0 было зафиксировано в 16.00 по времени UTC (19.00 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров.

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