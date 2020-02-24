Число жертв коронавируса в Иране достигло 12

По его словам, общее число инфицированных в стране по состоянию на полдень 24 февраля составляет 64 человек.

«Из 18 новых случаев заражения коронавирусом восемь зафиксированы в городе Кум, три в Тегеране, 1 в Хамедане, 2 в провинции Маркази и 2 в Исфахане», - сообщил Джаханпур. 4 человек погибли за последние 24 часов.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.

Число погибших от коронавируса нового типа (Сovid-19) по всему миру достигло 2592, число инфицированных превысило 78 800. 25 тыс. 128 выздоровели.