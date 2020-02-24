Основная платформа 13А, третья платформа 13-й фазы Южного Парса, была установлена сегодня утром на газовом блоке.

Ранее генеральный директор газовой компании Южный Парс Хади Хашемзаде Фарханг заявил в среду ИРНА, что после запуска 13-й фазы газового месторождения Южный Парс будет производиться добыча около 56,6 млн. кубометров газа, 75 000 баррелей газовых конденсатов и 400 тонн серы. Кроме того, ежегодно будет производиться 1,05 млн. тонн сжиженного нефтяного газа и 1 млн. тонн этана.

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