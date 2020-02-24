Короткометражный фильм из Ирана вошел в программу кинофестиваля "GARDEN CITY"

"Остановленные часы" рассказывает о жизни "Ройа", муж и дочь которой теряют свою работу.

4-й международный кинофестиваль "GARDEN CITY" 24 февраля начнет свою работу в Индии.

Первый фильм Мины Садата Хоссейни ранее участвовал в таких кинофестивалях, как Kalaburagi (Индия), International shorts (Австралия), First friday kansas city (США) и Red dirt (США).

Ещё другой иранский фильм "HAPPY" (Веселый) режиссера Ахмадрезы Мусави также вошел в программу 58-го кинофестиваля "Ann Arbor", который 24-29 марта пройдет в США.

"HAPPY" рассказывает о человеке, ищущего свою личность.