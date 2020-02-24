24 февр. 2020 г., 09:38
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News Code: 83688172
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Богданов: США хотели "половить рыбку в мутной воде", убив Сулеймани

Богданов: США хотели "половить рыбку в мутной воде", убив Сулеймани

Москва, 24 февраля, ИРНА - Убийство иранского генерала Касема Сулеймани было попыткой США "половить рыбку в мутной воде", воспользовавшись политической неопределенностью и конфликтами на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

«Иногда складывается впечатление, что определенные силы в американской элите заинтересованы не в нормализации, а, наоборот, - в дестабилизации ближневосточного пространства. С тем, чтобы воспользовавшись политической неопределенностью и незатихающими конфликтами, половить, как говорится, рыбку в мутной воде. Из этой серии - ликвидация Касема Сулеймани, который, кстати, вносил существенный вклад в дело борьбы с терроризмом, в частности разгром ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ)», - отметил Богданов изданию.

«покончить с войнами на Ближнем Востоке» и сократить американское военное присутствие в горячих точках, которые озвучил президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе 5 февраля, «оздоровило бы ситуацию в регионе», добавил он.

По его словам, координация усилий России, Турции и Ирана, к примеру в рамках астанинского формата, «способствует снижению уровня напряженности в ближневосточном регионе и ведет к общей стабилизации обстановки».

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