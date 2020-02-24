Лариджани: ЕС поддерживает ядерную сделку только на словах

Али Лариджани в воскресенье вечером встретился с министром иностранных дел Австрии Александром Шаленбергом. «Австрия хорошо сотрудничала с Ираном в переговорах по ядерной сделке, и мы надеемся, что ваша поездка поможет расширить отношения», - сказал Лариджани министру.

«Ситуация вокруг ядерной сделки показывает, что Европа только поддерживает ее на словах, и экономические выгоды Ирана в ядерной сделке не были обеспечены», - добавил он.

Лариджани раскритиковал неэффективность Европейского специального финансового механизма для Ирана под названием INSTEX и отметил, что этот финансовый канал не полезен.

Министр иностранных дел Австрии также выразил удовлетворение визитом в страну, назвав Иран прекрасной и цивилизованной страной. «Необходимо приложить все усилия для сохранения ядерной сделки, а также для того, чтобы предпринять шаги в этом направлении».

Ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, находящийся в Тегеране в составе делегации, начал свой первый раунд переговоров на этой неделе с министром иностранных дел Ирана.

Он также вчера провел встречу с президентом страны Хасаном Рухани.

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