В Иране приняли превентивные меры для предотвращения распространения коронавируса

Университеты и школы в некоторых провинциях Ирана, где риск вспышек коронавируса высок, были закрыты в течение следующих нескольких дней.
По решению властей зрелищные виды спорта не будут проводиться, а театры и кино будут закрыты в течение ближайших дней.
Некоторые иранские музеи закрыты, и муниципалитеты дезинфицируют общественные места каждую ночь.
Последние официальные статистические данные показывают, что 8 человек погибли от коронавируса в Иране и 43 были заражены.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9472
Your Comment