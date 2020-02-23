В Иране приняли превентивные меры для предотвращения распространения коронавируса

Университеты и школы в некоторых провинциях Ирана, где риск вспышек коронавируса высок, были закрыты в течение следующих нескольких дней.

По решению властей зрелищные виды спорта не будут проводиться, а театры и кино будут закрыты в течение ближайших дней.

Некоторые иранские музеи закрыты, и муниципалитеты дезинфицируют общественные места каждую ночь.

Последние официальные статистические данные показывают, что 8 человек погибли от коронавируса в Иране и 43 были заражены.

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