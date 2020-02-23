На западе Ирана произошел афтершок магнитудой 5.7

Толчки зафиксированы в 19:30 по времени Тегерана (19:00 мск) в городе Зарабад в 25 км от города Хой. Очаг землетрясения залегал на глубине 28 километров.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией. Толчки были зафиксированы в 09.23 по местному времени (08.53 мск). Эпицентр располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз. Очаг залегал на глубине 5 километров.

По последним данным, число раненых в результате землетрясения составило 75 человек.