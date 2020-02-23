23 февр. 2020 г., 20:12
Journalist ID: 2177
News Code: 83687845
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На западе Ирана произошел афтершок магнитудой 5.7

На западе Ирана произошел афтершок магнитудой 5.7

Тегеран, 23 февраля. ИРНА — После землетрясения магнитудой 5,7, произошедшего в городе Хой на северо-западе Ирана, зафиксирован афтершок магнитудой 5,7. сообщил иранский сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Толчки зафиксированы в 19:30 по времени Тегерана (19:00 мск) в городе Зарабад в 25 км от города Хой. Очаг землетрясения залегал на глубине 28 километров.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией. Толчки были зафиксированы в 09.23 по местному времени (08.53 мск). Эпицентр располагался в 141 километре к западу от иранского города Тебриз. Очаг залегал на глубине 5 километров.

По последним данным, число раненых в результате землетрясения составило 75 человек.

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