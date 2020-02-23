В Иране увеличилось производство 30 промышленных и минеральных продуктов

Как следует из сообщения иранского министерства промышленности, объем производства сырой стали (20 млн тонн) вырос на 6%, цемента (51,2 млн тонн) — на 12.2%, медного катода (207,8 тыс. тонн) — на 3,1%, бытовой техники (включая телевизор, холодильник и стиральную машину) — на 7,8% (2млн и 149,7 тыс. единиц), и нефтехимических продуктов (45,8 млн тонн) — на 1,9%.
Кроме того, объем несырьевого экспорта за первые 10 месяцев текущего иранского года вырос (в весовом выражении) на 20,7%, составив 115,3 млн тонн. При этом общий объем несырьевого экспорта за данный период составил $35,5 млрд в стоимостном выражении.
В министерстве промышленности также отметили, что общий объем импорта за 10 месяцев составил $36 млрд (28.6 млн тонн), что на 0,12% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Тегеран, 23 февраля. ИРНА — Министерство промышленности, рудников и торговли Ирана сообщило, что за первые 10 месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта по 21 декабря 2019 г.) объем производства 30 избранных промышленных и минеральных продуктов вырос, а объем производства 12 продуктов сократился.
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