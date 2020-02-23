IMIDRO: производство стальных слитков в Иране выросло на 11 %

Об этом сообщили в воскресенье иранская организация развития и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO).

По данным организации, производство стальных слитков в Иране за указанный период составил 22,873 млн. тонн, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство горячебрикетированного железа увеличилось на 8%

объем производства горячебрикетированного железа за 10 месяцев текущего иранского года достиг 23,6 млн. тонн, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Иран — одна из 10 стран, богатых полезными ископаемыми, где на данный момент выявлено 68 видов полезных ископаемых, в том числе крупнейшие в мире месторождения меди, цинка и железной руды, которые привлекают международных инвесторов.