23 февр. 2020 г., 18:21
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IMIDRO: производство стальных слитков в Иране выросло на 11 %

IMIDRO: производство стальных слитков в Иране выросло на 11 %

Тегеран, 23 февраля. ИРНА — Производство стальных слитков в Иране превысило 22,873 млн. тонн за первые 10 месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта по 21 декабря 2019 г.), зафиксировав 11-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщили в воскресенье иранская организация развития и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO).

По данным организации, производство стальных слитков в Иране за указанный период составил 22,873 млн. тонн, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство горячебрикетированного железа увеличилось на 8%

объем производства горячебрикетированного железа за 10 месяцев текущего иранского года достиг 23,6 млн. тонн, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Иран — одна из 10 стран, богатых полезными ископаемыми, где на данный момент выявлено 68 видов полезных ископаемых, в том числе крупнейшие в мире месторождения меди, цинка и железной руды, которые привлекают международных инвесторов.

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