В Тегеране состоялся второй раунд переговоров глав МИД Ирана и Австрии

"В ходе встречи стороны обсудили наиболее актуальные вопросы региональной и международной повестки дня", говорится в сообщении МИД.

В нем отмечается, что по итогам переговоров, Зариф и Шалленьерг подписали соглашение о сотрудничестве в культурной области между Ираном и Австрией.

Отметим, что первый раунд переговоров Зарифа с австрийским коллегой состоялся в воскресенье утром. "Стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества, и призвали к углублению сотрудничества по всем направлениям", сообщили в ведомстве.

"Среди главных тем обсуждения Зарифа и Шалленберга — ситуация вокруг иранской ядерной сделки и обязательства европейской тройки по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)", говорится в сообщении иранского МИД.

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