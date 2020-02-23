23 февр. 2020 г., 15:34
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News Code: 83687447
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Рухани поручил создать Национальный комитет по борьбе с коронавирусом

Рухани поручил создать Национальный комитет по борьбе с коронавирусом

Тегеран, 23 февраля, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани поручил министру здравоохранения и медицинского образования создать Национальный комитет по борьбе с коронавирусом.

Рухани призвал министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана мобилизовать все силы для предотвращения распространения и ликвидации болезни.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.
Число погибших от коронавируса нового типа (Сovid-19) по всему миру достигло 2463, число инфицированных превысило 78 000.
Число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 8 человек.

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