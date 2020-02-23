Рухани призвал Европу противостоять незаконным действиям США

В ходе встречи с министром иностранных дел Австрии в воскресенье Рухани назвал отношения между Тегераном и Веной очень хорошими и дружескими, добавив, что «у этих двух стран есть хорошие возможности, особенно в экономической области, и мы надеемся, что Австрия проигнорирует незаконное давление США на развитие сотрудничества».

«Мы все еще верим, что сможем сохранить ядерную сделку», - добавил он.

Ссылаясь на ядерную сделку как на хорошую основу для установления нового доверия между Ираном и Западом, Рухани сказал, что Иран привержен этой сделке.

«Введение этих санкций является террористическим актом, и мы ожидаем, что Европейский союз выполнит свой гуманитарный долг», указал он, ссылаясь на санкции США в отношении продуктов питания и лекарств против иранского народа.

Президент выразил надежду, что ирано-австрийское сотрудничество в различных двусторонних и региональных областях будет расширяться и что визит министра иностранных дел Австрии в Иран станет свидетелем позитивного развития двусторонних отношений с Европейским союзом.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, находящийся в Тегеране в составе делегации, начал свой первый раунд переговоров на этой неделе с министром иностранных дел Ирана.

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