23 февр. 2020 г., 15:06
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News Code: 83687391
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Иранец вошел в число 10 лучших фехтовальщиков мира

Иранец вошел в число 10 лучших фехтовальщиков мира

Тегеран, 23 февраля, ИРНА – Капитан сборной Ирана по фехтованию на саблях Моджтаба Абедини занял 10-е место в последнем рейтинге международной федерации.

Фехтовальщик Моджтаба Абедини в субботу потерпел поражение от Франции в 1/8 финала со счетом 13:15 в международном турнире по фехтованию в Польше.
Иранцы Али Пакдаман, Мохаммад Рахбари и Мохаммад Фотухи также заняли 27-е, 38-е и 40-е места в этом рейтинге.
В международном турнире по фехтованию в Польше можно получить лицензию на ОИ-2020 в Токио.

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