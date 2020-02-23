Иранец вошел в число 10 лучших фехтовальщиков мира

Фехтовальщик Моджтаба Абедини в субботу потерпел поражение от Франции в 1/8 финала со счетом 13:15 в международном турнире по фехтованию в Польше.

Иранцы Али Пакдаман, Мохаммад Рахбари и Мохаммад Фотухи также заняли 27-е, 38-е и 40-е места в этом рейтинге.

В международном турнире по фехтованию в Польше можно получить лицензию на ОИ-2020 в Токио.