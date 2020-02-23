Число пострадавших в результате землетрясения в Иране достигло 30 человек

«Многие из раненых были доставлены в больницу после землетрясения и немедленно были спасены спасательными силами», - сказал он.

По его словам, до настоящего времени значительный ущерб от землетрясения был зарегистрирован в семи селах региона, и процесс оценки ущерба все еще продолжается.

В приграничной зоне Ирана и Турции в воскресенье, 23 февраля, произошло землетрясение магнитудой 5,7. Сейсмическое событие затронуло иранскую провинцию Западный Азербайджан и восточную турецкую провинцию Ван.