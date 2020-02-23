23 февр. 2020 г., 14:39
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Число жертв коронавируса в Иране достигло 8

Число жертв коронавируса в Иране достигло 8

Тегеран, 23 февраля, ИРНА - Число жертв коронавируса нового типа (Сovid-19) в Иране достигло 8 человек, выявлены 15 новых случаев заражения болезнью, сообщил в воскресенье представитель министерства здравоохранения Исламской Республики Киануш Джаханпур.

По его словам, общее число инфицированных в стране по состоянию на полдень 23 февраля составляет 43 человек.
«Из 15 новых случаев заражения коронавирусом семь зафиксированы в городе Кум, четыре в Тегеране, два в Гиляне, 1 в провинции Маркази и 1 в Тонкабон», - сообщил Джаханпур.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.
Число погибших от коронавируса нового типа (Сovid-19) по всему миру достигло 2463, число инфицированных превысило 78 000.

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