23 февр. 2020 г., 14:25
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News Code: 83687304
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Международная экологическая ярмарка в Иране отложена на неопределенный срок

Международная экологическая ярмарка в Иране отложена на неопределенный срок

Тегеран, 23 февраля, ИРНА - Директор Института окружающей среды и устойчивого развития Джалил Бадамфируз объявил, что 19-я Международная экологическая выставка отложена по указанию Министерства науки, исследований и технологий и рекомендации Министерства здравоохранения и медицинского образования.

«19-я Международная экологическая выставка, которая должна была состояться во второй половине марта, была отложена из-за директивы по указанию Министерства науки, исследований и технологий и рекомендации Минздрава и Совета по принятию решений этой выставки», отметил он.

Глава Института окружающей среды и устойчивого развития, отметив, что согласно решению Совета проведения ярмарка будет проведена следующим летом, сказал: «Если условия в стране улучшатся с распространением коронавируса, эта международная ярмарка может быть проведена раньше».

19-я Международная экологическая выставка должна была состояться в Тегеране с 4 по 7 марта.

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