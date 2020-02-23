23 февр. 2020 г., 14:09
Journalist ID: 2388
News Code: 83687274
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Иран в Москве стремится расширить сотрудничество с ШОС

Иран в Москве стремится расширить сотрудничество с ШОС

Москва, 23 февраля, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Москве Казем Джалали встретился с представителем президента России, чтобы обсудить перспективы сотрудничества Ирана и Шанхайской организации сотрудничества.

На встрече Джалали и специальный представитель президента Российской Федерации по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов обсудили сотрудничество Исламской Республики Иран в качестве наблюдателя и активного члена ШОС с ее членами в различных областях, таких как борьба с терроризмом и экстремизмом, борьба с односторонностью, экономическое сотрудничество и безопасность.

Стороны также подчеркнули наличие различных оснований для более активного присутствия Ирана в Шанхайской организации, а российская сторона отметила позицию России по поддержке полноправного членства в Организации.

Стороны также подчеркнули наличие различных оснований для более активного участия Ирана в Шанхайской организации, а российская сторона отметила позицию страны по поддержке полноправного членства Ирана в Организации.

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