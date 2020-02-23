23 февр. 2020 г., 13:33
Journalist ID: 2388
News Code: 83687169
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Армения сделала акцент на сотрудничестве с Ираном в противостоянии коронавирусу

Армения сделала акцент на сотрудничестве с Ираном в противостоянии коронавирусу

Тегеран, 23 февраля, ИРНА - МИД Армении, советуя своим гражданам избегать ненужных поездок в Иран, объявил о тесном сотрудничестве с Исламской Республикой Иран в борьбе со вспышкой коронавируса.

Министерство иностранных дел Армении заявило вчера в субботу, что, «проводя всестороннюю оценку ситуации в регионе, мы тесно сотрудничаем с властями Ирана и Грузии для обмена информацией, принятия необходимых мер, а также изучения возможных сценариев в связи с распространением вируса Короны».

«Мы будем держать вас в курсе принятых мер. Мы призываем граждан Армении воздержаться от неофициальных поездок в Иран, а также призываем граждан Армении в Иране связаться с посольством Армении в Тегеране по поводу этой ситуации», - говорится в сообщении.

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