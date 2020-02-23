Армения сделала акцент на сотрудничестве с Ираном в противостоянии коронавирусу

Министерство иностранных дел Армении заявило вчера в субботу, что, «проводя всестороннюю оценку ситуации в регионе, мы тесно сотрудничаем с властями Ирана и Грузии для обмена информацией, принятия необходимых мер, а также изучения возможных сценариев в связи с распространением вируса Короны».

«Мы будем держать вас в курсе принятых мер. Мы призываем граждан Армении воздержаться от неофициальных поездок в Иран, а также призываем граждан Армении в Иране связаться с посольством Армении в Тегеране по поводу этой ситуации», - говорится в сообщении.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472