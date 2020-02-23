Глава МИД Австрии: Мы готовы принять мирные переговоры по Ближнему Востоку в Вене

«Австрия придает большое значение миру и стабильности на Ближнем Востоке. Но недавние события в регионе вызывают крайнюю тревогу, и моя миссия в поездке в Иран будет состоять в том, чтобы помочь снизить напряженность путем диалога», - отметил он.

«Я поддерживаю дипломатические усилия, отвечающие за внешнюю политику ЕС по определению путей диалога между Ираном и его соседями, а также между Ираном и Соединенными Штатами», - добавил он.

Министр иностранных дел Австрии в других своих планах визита в Иран подчеркнул приверженность Европы сохранению ядерной сделки и важности его полной реализации, поскольку соглашение было согласовано и подписано в Вене.

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