23 февр. 2020 г., 12:02
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News Code: 83686930
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Министры иностранных дел Ирана и Австрии обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки

Министры иностранных дел Ирана и Австрии обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки

Тегеран, 23 февраля, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил ситуацию вокруг ядерной сделки с главой МИД Австрии Александром Шаленберг.ом

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, находящийся в Тегеране в составе делегации, начал свой первый раунд переговоров на этой неделе с министром иностранных дел Ирана.

На встрече стороны приветствовали расширение хороших двусторонних отношений и подчеркнули его углубление во всех сферах.

Последние события и обязательствах европейских сторон по Совместному всеобъемлющему плану действий были одной из самых важных тем переговоров Зарифа и Шалленберга.

Встреча с президентом Ирана Хасаном Рухани также в повестке дня министров.

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