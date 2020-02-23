Министры иностранных дел Ирана и Австрии обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, находящийся в Тегеране в составе делегации, начал свой первый раунд переговоров на этой неделе с министром иностранных дел Ирана.

На встрече стороны приветствовали расширение хороших двусторонних отношений и подчеркнули его углубление во всех сферах.

Последние события и обязательствах европейских сторон по Совместному всеобъемлющему плану действий были одной из самых важных тем переговоров Зарифа и Шалленберга.

Встреча с президентом Ирана Хасаном Рухани также в повестке дня министров.

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