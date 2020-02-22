Запущена самая оборудованная линия по производству преобразователей электроэнергии На Ближнем Востоке

Генеральный директор завода Nian Electronic Мохаммад Али Чаманян, подчеркнул важность использования технологии силовых преобразователей посредством развития знаний в области силовой электроники, и сказал, что различные преобразователи можно использовать в разных отраслях, таких как бытовая техника, автомобили, солнечные батареи и турбины, телекоммуникации и мобильные телефоны построены с использованием силовой электроники в этой компании.

Силовая электроника — область электроники, связанная с преобразованием электрической энергии, управлением ей или её переключением без управления (включением и отключением). При этом различие силовой и слаботочной электроники не в силе тока или мощности устройства, а в назначении.

По его словам, этот завод с самой высокой производственной мощностью в этой области на Ближнем Востоке является одной из ведущих наукоемких компаний в области управления технологиями и инновациями. Завод построен на площади около 2000 квадратных метров, включая салон площадью 18 тыс. квадратных метров, и производит оборудование, необходимое для производства мобильных преобразователей BTS и солнечных инверторов.

Потребность в силовой электронике возникла после появления первых источников электроэнергии в связи с необходимостью управления токами и напряжениями источников. Появление трансформаторов позволило повышать или понижать напряжение переменного тока для потребителя. Создание электронных ламп (электровакуумных диодов) позволило преобразовывать переменный ток в постоянный без использования электромашинных преобразователей. Появление ламповых триодов позволило преобразовывать постоянный ток в переменный. Создание ртутных вентилей позволило повысить преобразуемую мощность и используемое напряжение.

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