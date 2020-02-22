22 февр. 2020 г., 23:22
Journalist ID: 2388
News Code: 83686402
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Иранские исследователи Технологического университета им. Амира Кабира будут сотрудничать с 8 странами

Иранские исследователи Технологического университета им. Амира Кабира будут сотрудничать с 8 странами

Тегеран, 22 февраля, ИРНА - Исследователи из Технологического университета имени Амира Кабира в этом году будут сотрудничать с восемью зарубежными исследователями в рамках тройного проекта международных научных, стартапных и выставочных нановолокон.

Директор по научному и международному сотрудничеству в Технологическом университете им. Амира Кабира Амир Голру, в субботу в рамках «Трилогии международного научного соответствия, стартапа, выставки нановолокна в Технологическом университете им. Амира Кабира», в которой приняли участие восемь иностранных гостей из Индии, Малайзии, Ирака, Южной Африки, Чехия и Словакия заявил, что в этом году международная программа научного совместного назначения будет проводиться во второй раз в этом году исключительно в области нановолокон.

«В области международных отношений – самое главное доверие сторон. В программе научного совместного назначения наша цель состоит в том, чтобы укрепить доверие в личных встречах, чтобы провести ряд совместных мероприятий», - отметил он.

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