Эксперт ВОЗ: Иран может предотвратить коронавирус

Профессор Яздан Язданпанах в беседе с Euronews объявил об условиях Ирана для борьбы со вспышкой этого заболевания с точки зрения лечебных учреждений и в отношении санкций и роли санкций в его профилактике и лечении. «Я не знаю точно, влияют ли санкции на профилактику или лечение от болезни коронавируса. Фактически, первое, что нужно сделать с распространением или лечением этой болезни, - это найти вирус, который требует тестов. Тесты требуют устройств, которые не должны подвергаться санкциям и не являются слишком продвинутыми или специфическими. Далее нам нужны маски и основное профилактическое снаряжение, которое, я думаю, не имеет никакого отношения к санкциям», - указал он.

«Моя область исследований - Франция и Европа, и я не могу много говорить об Иране, но я думаю, что есть все возможности для предотвращения этой болезни в Иране», - добавил он.

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