Иран не отказывался от переговоров с Европой по СВПД, заявил Рухани

"Иран не стремится к тому, чтобы соглашение перестало существовать, в связи с этим власти старны не отказывались от переговоров с Европой по этому вопросу", заявил Рухани во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком, который находится с визитом в Тегеране.

Рухани также заявил о готовности Тегерана к переговорам с европейскими странами по вопросам безопасности на Ближнем Востоке. "Мы полностью готовы обсуждать с Европой вопросы региональной безопасности", сказал он.

Президент Ирана, подчеркнул, что Тегеран опирается на принцип, при котором региональная безопасность должна обеспечиваться странами самого региона. "Присутствие иностранных сил в Персидском заливе под эгидой коалиции не считаем полезной для региональной безопасности", указал Рухани.

При этом он отметил, что и Иран хотел бы поддерживать более теплые отношения с Европой.

Блок, в свою очередь, назвал неправильным шагом выход США из иранской ядерной сделки, отметив необходимость диалога по решению вопросов и противоречий, чтобы сохранить СВПД.

Глава МИД Нидерландов прибыл в пятницу в Тегеран с трехдневным официальным визитом. Ранее в субботу он провел переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

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