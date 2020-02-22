22 февр. 2020 г., 19:32
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News Code: 83686245
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Иран не отказывался от переговоров с Европой по СВПД, заявил Рухани

Иран не отказывался от переговоров с Европой по СВПД, заявил Рухани

Тегеран, 22 февраля. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран не отказывался от переговоров с Европой по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), отметив, что власти страны не стремятся к тому, чтобы сделка перестала существовать.

"Иран не стремится к тому, чтобы соглашение перестало существовать, в связи с этим власти старны не отказывались от переговоров с Европой по этому вопросу", заявил Рухани во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком, который находится с визитом в Тегеране.

Рухани также заявил о готовности Тегерана к переговорам с  европейскими странами по вопросам безопасности на Ближнем Востоке. "Мы полностью готовы обсуждать с Европой вопросы региональной безопасности",  сказал он.

Президент Ирана, подчеркнул, что Тегеран опирается на принцип, при котором региональная безопасность должна обеспечиваться странами самого региона. "Присутствие иностранных сил в Персидском заливе под эгидой коалиции не считаем полезной для региональной безопасности",  указал Рухани.

При этом он отметил, что и Иран хотел бы поддерживать более теплые отношения с Европой.

Блок, в свою очередь, назвал неправильным шагом выход США из иранской ядерной сделки, отметив необходимость диалога по решению вопросов и противоречий, чтобы сохранить СВПД.

Глава МИД Нидерландов прибыл в пятницу в Тегеран с трехдневным официальным визитом. Ранее в субботу он провел переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

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