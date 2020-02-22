22 февр. 2020 г., 17:51
Journalist ID: 2177
News Code: 83686155
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Австрия намерена спасти ядерную сделку Ирана

Австрия намерена спасти ядерную сделку Ирана

Тегеран, 22 февраля. ИРНА — Глава МИД Австрии Александр Шаленберг заявил, что Австрия как страна, где был заключен Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе считает себя ответственным спасти соглашение.


Министр иностранных дел Австрии также рассказал журналистам, что в субботу, 22 февраля отправится в Иран с официальным визитом. Об этом сообщает Kronen Zeitung.
Шаленберг добавил, что в Тегеране он обсудит с министром иностранных Мохаммадом Джавадом Зарифом и президентом страны Хасаном Рухани ситуацию вокруг иранской ядерной сделки и пути ее спасения.
Он указал на напряженность в зоне Персидского залива, подчеркнув, что полный выход Тегерана из СВПД приведет к дальнейшей эскалации напряженности в регионе.
Ранее 20 февраля, министр иностранных дел Австрии заявил на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Хайко Маасом, что он посетит Тегеран в 22,23 февраля.
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