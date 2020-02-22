Австрия намерена спасти ядерную сделку Ирана

Министр иностранных дел Австрии также рассказал журналистам, что в субботу, 22 февраля отправится в Иран с официальным визитом. Об этом сообщает Kronen Zeitung.
Шаленберг добавил, что в Тегеране он обсудит с министром иностранных Мохаммадом Джавадом Зарифом и президентом страны Хасаном Рухани ситуацию вокруг иранской ядерной сделки и пути ее спасения.
Он указал на напряженность в зоне Персидского залива, подчеркнув, что полный выход Тегерана из СВПД приведет к дальнейшей эскалации напряженности в регионе.
Ранее 20 февраля, министр иностранных дел Австрии заявил на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Хайко Маасом, что он посетит Тегеран в 22,23 февраля.
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Тегеран, 22 февраля. ИРНА — Глава МИД Австрии Александр Шаленберг заявил, что Австрия как страна, где был заключен Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе считает себя ответственным спасти соглашение.
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