Зариф встретился с главой МИД Нидерландов в Тегеране

Первый раунд переговоров министров иностранных дел Ирана и Нидерландов проходит в столице Ирана.

Блок в целях двусторонних консультаций посетит Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Он в пятницу также посетил исторические достопримечательности Исфахана и встретился с губернатором.

Блок намерен встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани.