22 февр. 2020 г., 15:35
Journalist ID: 2390
News Code: 83685995
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Зариф встретился с главой МИД Нидерландов в Тегеране

Зариф встретился с главой МИД Нидерландов в Тегеране

Тегеран, 22 февраля, ИРНА – Глава внешнеполитического ведомства Стеф Блок в субботу встретился с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Тегеране.

Первый раунд переговоров министров иностранных дел Ирана и Нидерландов проходит в столице Ирана.
Блок в целях двусторонних консультаций посетит Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ.
Он в пятницу также посетил исторические достопримечательности Исфахана и встретился с губернатором.
Блок намерен встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани.

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