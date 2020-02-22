22 февр. 2020 г., 15:26
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News Code: 83685983
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Иранские фильмы вошли в программу Берлинского кинофестиваля

Иранские фильмы вошли в программу Берлинского кинофестиваля

Тегеран, 22 февраля, ИРНА – 5 иранских фильмов участвуют в основном конкурсе 70-го Берлинского кинофестиваля, который проходит с 20 февраля по 1 марта.

Ранее, такие иранские режиссеры как Сохраб Шахид-Салес и Асгар Фархади получили "Серебряный медведь" и "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля за фильмы "Мёртвая природа" и "Развод Надера и Симин" в 1974 и 2011 гг., соответственно.
Фильм "Ялда" режиссера Масуда Бахши участвует в категории "Generation 14plus". Иранские короткометражные фильмы "Воздушные змеи" Паяма Хоссейни и "Крылатый белый конь" Махйара Мандегара также примут участие в той же категории.
Картина "Намо" режиссера Надера Саивар также присутствует в разделе"Forum and Forum Expanded".
"Нет сатаны" известного иранского режиссера Мохаммада Расулова вошел в основном конкурсе кинофестиваля.

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