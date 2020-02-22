Иранские фильмы вошли в программу Берлинского кинофестиваля

Ранее, такие иранские режиссеры как Сохраб Шахид-Салес и Асгар Фархади получили "Серебряный медведь" и "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля за фильмы "Мёртвая природа" и "Развод Надера и Симин" в 1974 и 2011 гг., соответственно.

Фильм "Ялда" режиссера Масуда Бахши участвует в категории "Generation 14plus". Иранские короткометражные фильмы "Воздушные змеи" Паяма Хоссейни и "Крылатый белый конь" Махйара Мандегара также примут участие в той же категории.

Картина "Намо" режиссера Надера Саивар также присутствует в разделе"Forum and Forum Expanded".

"Нет сатаны" известного иранского режиссера Мохаммада Расулова вошел в основном конкурсе кинофестиваля.