22 февр. 2020 г., 13:41
Journalist ID: 2390
News Code: 83685780
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В Иране производство холодильников выросло на 6,3%

В Иране производство холодильников выросло на 6,3%

Тегеран, 22 февраля, ИРНА – Производство холодильников с начала иранского 1398 года (начался 21 марта 2019 года) до 20 января 2020 года выросло на 6,3% в Иране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным министерства промышленности, рудников и торговли страны.

621 тыс. 900 холодильников в этом году были произведены в Иране. Согласно данным, производство стиральной машины в Иране за первые 10 месяцев текущего иранского 1398 года выросло на 30,5%.
За указанный период также были произведены 709 тыс. 800 испарительных охладителей в стране, который показывает рост производства на 23,8%.
Производство телевизоров по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 5,3% в этом году.

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