В Иране производство холодильников выросло на 6,3%

621 тыс. 900 холодильников в этом году были произведены в Иране. Согласно данным, производство стиральной машины в Иране за первые 10 месяцев текущего иранского 1398 года выросло на 30,5%.

За указанный период также были произведены 709 тыс. 800 испарительных охладителей в стране, который показывает рост производства на 23,8%.

Производство телевизоров по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 5,3% в этом году.