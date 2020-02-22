Священник призвал мусульман и христиан к противостоянию угрозе Израиля

"Израиль и его союзники на Востоке и Западе выступают за иранофобию и исламофобию, и мы как христиане должны противостоять этой угрозе", отметил он в интервью ИРНА.
Он назвал Израиль и его поступки огромной угрозой региону.
"Христиане и мусульмане составляют более половины населения мира, и они несут ответственность за создание дискурса, культурного и политического единства. В том числе и то, что они должны противостоять любым идеям такфиризма и расизма, будь то между собой или среди евреев", заключил он.
Бейрут, 22 февраля, ИРНА – Священник и гендиректор общества диалога между исламом и христианством Антван Зу призвал мусульман и христиан к противостоянию угрозе Израиля в регионе.
"Израиль и его союзники на Востоке и Западе выступают за иранофобию и исламофобию, и мы как христиане должны противостоять этой угрозе", отметил он в интервью ИРНА.
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