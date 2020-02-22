22 февр. 2020 г., 13:14
Journalist ID: 2390
News Code: 83685722
0 Persons

Священник призвал мусульман и христиан к противостоянию угрозе Израиля

Священник призвал мусульман и христиан к противостоянию угрозе Израиля

Бейрут, 22 февраля, ИРНА – Священник и гендиректор общества диалога между исламом и христианством Антван Зу призвал мусульман и христиан к противостоянию угрозе Израиля в регионе.

"Израиль и его союзники на Востоке и Западе выступают за иранофобию и исламофобию, и мы как христиане должны противостоять этой угрозе", отметил он в интервью ИРНА.
Он назвал Израиль и его поступки огромной угрозой региону.
"Христиане и мусульмане составляют более половины населения мира, и они несут ответственность за создание дискурса, культурного и политического единства. В том числе и то, что они должны противостоять любым идеям такфиризма и расизма, будь то между собой или среди евреев", заключил он.

Your Comment

You are replying to: .
5 + 7 =