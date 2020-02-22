Китай взаимодействует с Ираном в борьбе с распространением коронавируса

"Китай продолжит теснее сотрудничество с Ираном до полной ликвидации коронавируса в стране", отметил он, назвав очень важным взаимодействие с Ираном для защиты здоровья народов двух стран.

По его словам, Пекин будет стоять рядом с Тегераном в борьбе с коронавирусом.

Он назвал главу МИД Ирана Мохаммад Джавада Зарифа единственным министром иностранных дел, который выразил сочувствие с народом Китая.

Шуан также выразил сожаление по поводу смерти несколько иранцев из-за коронавируса. Посол Китая в Иране также почдеркнул необходимость сотрудничества двух стран в борьбе с коронавирусом.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран. По данным на утро субботы, количество летальных исходов в Китае составило 2360 случаев, выздоровели более 20,8 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 77,7 тыс.