22 февр. 2020 г., 08:53
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News Code: 83685238
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Иран является сильным барьером против незаконного оборота наркотиков в Европу

Иран является сильным барьером против незаконного оборота наркотиков в Европу

Лондон, 22 февраля, ИРНА - На встрече с журналистами в Риме, Италия, начальник иранской полиции по борьбе с наркотиками генерал Муъуд Захедиян вновь заявил, что Иран является серьезным препятствием против незаконного оборота наркотиков на зеленый континент.

В пятницу Масуд Захедиян рассказал о достижениях страны в борьбе с наркотиками и ответил на вопросы журналистов после участия в заседании антинаркотической полиции 57 стран мира в Риме.

На встрече он отметил усилия Исламской Республики Иран по активизации борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

В другой части своего выступления Захедиян указал на увеличение производства наркотиков в Афганистане на 35 процентов с момента оккупации страны американскими и западными силами.

Он также отметил увеличение финансирования террористических группировок в результате действий, которые усугубили риски для безопасности, и отметил серьезную роль Исламской Республики Иран в качестве сильного барьера в передаче этих материалов в Европу.

За прошедший год в стране изъяли наркотические средства, в том числе 656 тонн опиума, 74 тонны гашиша, 18,1 тонны морфина, 13,5 тонны метамфетамина, 17,4 тонны героина.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.

Иран также несёт большую долю человеческих жертв и финансовых потерь в борьбе с наркотиками.

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