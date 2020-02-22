Иран является сильным барьером против незаконного оборота наркотиков в Европу

В пятницу Масуд Захедиян рассказал о достижениях страны в борьбе с наркотиками и ответил на вопросы журналистов после участия в заседании антинаркотической полиции 57 стран мира в Риме.

На встрече он отметил усилия Исламской Республики Иран по активизации борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

В другой части своего выступления Захедиян указал на увеличение производства наркотиков в Афганистане на 35 процентов с момента оккупации страны американскими и западными силами.

Он также отметил увеличение финансирования террористических группировок в результате действий, которые усугубили риски для безопасности, и отметил серьезную роль Исламской Республики Иран в качестве сильного барьера в передаче этих материалов в Европу.

За прошедший год в стране изъяли наркотические средства, в том числе 656 тонн опиума, 74 тонны гашиша, 18,1 тонны морфина, 13,5 тонны метамфетамина, 17,4 тонны героина.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.

Иран также несёт большую долю человеческих жертв и финансовых потерь в борьбе с наркотиками.

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