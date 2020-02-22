Посол Ирана встретился с министром здравоохранения Омана

На встрече стороны подчеркнули необходимость расширения отношений между двумя странами в различных областях и обсудили всестороннее сотрудничество в области здравоохранения, медицины и профилактики.
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Тегеран, 22 февраля, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Омане Мохаммад Реза Нури Шахруди встретился с министром здравоохранения страны Ахмедом Аль-Саиди с целью решения двусторонних вопросов между Ираном и Оманом в области здравоохранения и медицины.
На встрече стороны подчеркнули необходимость расширения отношений между двумя странами в различных областях и обсудили всестороннее сотрудничество в области здравоохранения, медицины и профилактики.
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9472
Лондон, 22 февраля, ИРНА - На встрече с журналистами в Риме, Италия, начальник иранской полиции…
11-ые парламентские выборы Ирана прошли в пятницу по всей стране.
Тегеран, 22 февраля, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Омане Мохаммад Реза Нури Шахруди…
Москва, 21 февраля. ИРНА — Германия, Франция и Великобритания долго не сдавались перед США…
Тегеран, 21 февраля, ИРНА - Министерство здравоохранения и медицинского образования объявило,…
Москва, 21 февраля. ИРНА — Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Ирана в Москве…
11-ые парламентские выборы Ирана стартовали сегодня в пятницу по всей стране. За 290 депутатских…
11-ые парламентские выборы Ирана стартовали сегодня в пятницу по всей стране. За 290 депутатских…
В иранском парламенте, зарезервированы пять мест для религиозных и этнических меньшинств. Для…
Тегеран, 21 февраля, ИРНА – Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави назвал внесение…
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