22 февр. 2020 г., 08:05
Journalist ID: 2388
News Code: 83685193
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Посол Ирана встретился с министром здравоохранения Омана

Посол Ирана встретился с министром здравоохранения Омана

Тегеран, 22 февраля, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Омане Мохаммад Реза Нури Шахруди встретился с министром здравоохранения страны Ахмедом Аль-Саиди с целью решения двусторонних вопросов между Ираном и Оманом в области здравоохранения и медицины.

На встрече стороны подчеркнули необходимость расширения отношений между двумя странами в различных областях и обсудили всестороннее сотрудничество в области здравоохранения, медицины и профилактики.

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