Евротройка долго не сдавалась перед США по СВПД

"В некоторых вопросах, действительно, преобладает вассальная логика, но в этом контексте я не готова с Вами согласиться, потому что упомянутые Вами страны долго «держались», т.е. не сдавались. Они пытались проводить некую самостоятельную линию. Это надо понимать. Когда США отказались выполнять договоренности – не могу сказать «вышли», потому что выход предусматривает определенный механизм, – перестали признавать СВПД, все остальные участники подчеркнули свою приверженность документу", сказала она.

"Нельзя обходить стороной и тот факт, что была предпринята попытка создать собственные механизмы реализации этого соглашения, которые не были прописаны в самом документе. Нужно было создавать финансовую структуру, которая должна была бы обеспечить соответствующие платежи", добавила Захарова.

"Со своей стороны, могу сказать, что, наверное, их усилия могли бы быть более интенсивными, тем более мы видим, какую активность они развивают на других направлениях, где она и не требуется. Но для меня очевидно, что они до самого недавнего времени пытались сохранить собственную линию и, если не быть полностью независимыми, то, по крайней мере, позволить себе иметь собственный голос в этом вопросе. Конечно, напору США очень сложно противостоять. Решение лишить самих себя возможности иметь независимый голос по данной проблеме не было принято в одночасье. Это постепенный отказ указанных стран от собственной суверенной линии в международных делах", указала она.

"Я не могу говорить за них. Могу дать нашу оценку их действий. Они были достаточно активны в попытках сохранить эту договоренность. Это было и в публичных заявлениях, и в ходе соответствующих заседаний", отметила Захарова. — Но с каждым днем это все сложнее, потому что США давят на них, и у них нет иммунитета для сохранения своей независимой позиции даже по конкретному вопросу. Почему его нет? Потому что, как только государство начинает отказываться от проведения суверенной, выгодной для реализации собственных национальных интересов внешней политики и проявления ее в международных делах, тем сложнее отстаивать ее в конкретных вопросах. Это становится невозможным. Тот вопрос, который Вы мне задали, лучше адресовать им самим".

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