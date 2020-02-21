В МИД назвали внесение Ирана в чёрный список чисто политическим

«Включение Ирана в черный список ФАТФ является политическим, и отмывание денег и финансирование терроризма никогда не соответствуют норм и правил Исламской Республике Иран», - сказал он.

«Международные механизмы имеют свои преимущества и недостатки, и ФАТФ внесла в черный список Иран, несмотря на все усилия, которые мы предприняли внутри страны, а также все законы и положения, которые мы пытались соблюдать», - добавил он.

«Обвинения Ирана в отмывании денег и финансирования терроризма, безусловно, не приемлемо в отношении страны. К сожалению, это также является частью политизации международных механизмов США, Саудовской Аравии и сионистского режима. Учитывая их влияние на эти механизмы, они пытаются политически ориентироваться», - продолжил он.

Агентство Reuters сообщило в пятницу, что ФАТФ внесла Иран в свой черный список за несоблюдение международных норм финансирования терроризма.

В последние годы 41 рекомендация была представлена Ирану ФАТФ, из которых 37 были в исполнительной области и 4 в законодательной.

37 рекомендаций в исполнительной области и две в законодательной были осуществлены, и два законопроекта были утверждены в парламенте, но Совет стражей не подтвердил их.

Ранее Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) предупредила, что если Иран не одобрит разработку Палермской конвенции и конвенций о финансировании терроризма до февраля следующего года, против Ирана будут приняты контрмеры, а ситуация в Иране практически вернётся к той, что была до июня 2015 года.

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