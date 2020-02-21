21 февр. 2020 г., 21:57
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News Code: 83684908
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2 иранские женщины номинированы на призы от международных паралимпийских и олимпийских комитетов

2 иранские женщины номинированы на призы от международных паралимпийских и олимпийских комитетов

Тегеран, 21 февраля, ИРНА - Международный олимпийский и паралимпийский комитеты будут награждать пять активных женщин в спорте, чтобы отметить Международный женский день (8 марта).

Международная федерация конного спорта выдвинула кандидатуру Мины Фарахани, члена Комитета по гимнастике на лошади, и Федерации конного спорта Ирана в качестве активного женского кандидата в Международный олимпийский комитет в 2020 году.

Международная федерация конного спорта также объявила о выдвижении кандидатуры Газалэ Монтазем, главы Конного комитета по делам инвалидов.

По случаю международного Дня женщин Международный олимпийский и паралимпийский комитеты объявили имена пяти кандидатов, и впервые две иранские женщины номинированы.

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