2 иранские женщины номинированы на призы от международных паралимпийских и олимпийских комитетов

Международная федерация конного спорта выдвинула кандидатуру Мины Фарахани, члена Комитета по гимнастике на лошади, и Федерации конного спорта Ирана в качестве активного женского кандидата в Международный олимпийский комитет в 2020 году.

Международная федерация конного спорта также объявила о выдвижении кандидатуры Газалэ Монтазем, главы Конного комитета по делам инвалидов.

По случаю международного Дня женщин Международный олимпийский и паралимпийский комитеты объявили имена пяти кандидатов, и впервые две иранские женщины номинированы.

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