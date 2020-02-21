Глава МИД Нидерландов: между нашим народом и иранцами существует хорошая солидарность

«Хотя отношения между иранцами и народом Нидерландов зависят от международной политики, однако, две страны могут расширить свои экономические, производственные и туристические отношения», - указал он.

Отметив, что его страна рассматривает вопросы социальных коммуникаций для увеличения инвестиций в любую страну, он сказал: «Мы надеемся увидеть рост отношений с Ираном по мере снижения напряженности в регионе».

«Иран и Нидерланды участвуют в различных областях, таких как водное хозяйство или велоспорт, и это может быть распространено и на сельскохозяйственную отрасль», - добавил он.

Как отметил он, «в ближайшие дни у нас будут встречи с президентом и министром иностранных дел Ирана для обсуждения и улучшения отношений».

Министр иностранных дел Нидерландов вместе с делегацией посетил исторические объекты Исфахана, такие как Площадь Нагше Джахан.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок сегодня прибыл в Тегеран для переговоров с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Визит будет посвящен двусторонним отношениям, региональным событиям и международным вопросам между министрами иностранных дел Ирана и Нидерландов.

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