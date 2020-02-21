21 февр. 2020 г., 17:31
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Было изучено укрепление ирано-грузинских культурных и научных связей

Было изучено укрепление ирано-грузинских культурных и научных связей

Баку, 21 февраля, ИРНА - Укрепление отношений между Ираном и Грузией в культурной, научной и образовательной сферах было изучено на встречи посла Исламской Республики Иран в Грузии Джавада Кавамшахиди с министром образования, науки, культуры и спорта страны Михаилом Чхенкели.

На встрече, на которой присутствовал культурный атташе посольства Исламской Республики Иран в Грузии Хамид Мостафави, Кавамшахиди заявил о готовности страны развивать сотрудничество, ссылаясь на существующие культурные, образовательные, научные и академические возможности Ирана.

Посол Исламской Республики Иран также подчеркнул важность подписания и осуществления положений соглашения о культурных, научных, образовательных и спортивных обменах и заключения соглашений о сотрудничестве между научными, образовательными, культурными, туристическими и спортивными центрами и спортивными командами.

Министр образования, науки, культуры и спорта Грузии также приветствовал предложения о сотрудничестве посла Исламской Республики Иран, подчеркнув культурную и историческую общность двух стран.

Отметив необходимость развития двустороннего сотрудничества и заинтересованность грузинских научных, образовательных, культурных и спортивных центров в расширении сотрудничества с иранской стороной, Чхенкели также выразил готовность посетить Иран и подписать документ о культурных обменах и двусторонних соглашениях о сотрудничестве.

Он заявил, что будет поддерживать любое сотрудничество в области науки, образования, культуры и спорта между двумя странами, Грузией и Исламской Республикой Иран.

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