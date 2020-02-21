Всемирная конференция по наркотикам прошла в Японии с участием Ирана

В конференции приняли участие представители полиции и органов по борьбе с наркотиками из разных стран мира.

Конференция ежегодно проводится японской полицией еще с 25 лет назад.

Полковник Юсеф Мусапр из полиции Исламской Республики Иран в Китае, принял участие в конференции и представил доклад о деятельности Исламской Республики Иран в борьбе с наркотиками в 2019 году.

В этом докладе он указал на состояние выращивания и производства наркотиков в регионе и его транзитные маршруты, а также усилия Исламской Республики Иран по борьбе с наркотиками на границах, изъятие более 800 тонн наркотиков.

За прошедший год в стране изъяли наркотические средства, в том числе 656 тонн опиума, 74 тонны гашиша, 18,1 тонны морфина, 13,5 тонны метамфетамина, 17,4 тонны героина.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.

Иран также несёт большую долю человеческих жертв и финансовых потерь в борьбе с наркотиками.

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