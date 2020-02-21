21 февр. 2020 г., 14:23
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News Code: 83684008
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Армяне в Иране проголосовали на парламентских выборах

Армяне в Иране проголосовали на парламентских выборах

Исфахан, 21 февраля, ИРНА - Глава Совета Армянского халифата в Исфахане Варуж Минасян и на юге Ирана заявил, что присутствие армян на парламентских выборах является страстным и единодушным.

«Армяне провинции Исфахан считают своим долгом участвовать в выборах и с энтузиазмом относятся к выборам, и до сих пор некоторые из них проголосовали», - отметил он.

«Поскольку у нас есть кандидат, и по нашему голосованию определяется представитель Исфахана и южного Ирана, поэтому мы голосуем на выборах», - добавил он.

«Явка армян на выборах превышает 70 процентов чтобы определить представителя этой общины, и благодаря своему активному присутствию в иранском парламенте наш депутат станет достойным представителем армян», - продолжил он.

В иранском парламенте, зарезервированы пять мест для религиозных и этнических меньшинств. Для этнических армян проживающих в Иране зарезервированы два места, для ассирийцев, иудеев и зороастрийцев страны по одному месту — итого пять мест для религиозных и этнических меньшинств.

Для депутатов-суннитов также нет препятствий для присутствия в парламенте. В настоящем парламенте присутствуют 24 представителя-суннита.

Депутаты парламента избираются всенародным голосованием на 4 года. Новый парламент Ирана в конце мая 2020 года начнет свою работу.

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