Мусави: Америка боится демократии и участия населения в выборах в Иране

Аббас Мусави сегодня в ответ на новый раунд санкций Казначейства США против иранских политиков, особенно некоторых представителей Совета стражей конституции, заявил, что эти действия - означает разочарование и провал политики США по максимальному давлению.

«Те, кто ввел против более 83 млн. иранцев санкции, экономический терроризм и максимальное давление, теперь отчаянно пытаются нацелиться на выборы в Иране, и это показывает, насколько демократии и народного участия в Иране опасаются», - добавил он.

«Правительство, нация и все люди Исламской Республики Иран не заботятся ни о вас, ни о ваших безумных и насильственных санкциях и будут продолжать свой путь в будущем», - продолжил Мусави.

Ранее США расширили санкционный список против граждан Ирана, включив в него пять представителей Совета стражей конституции.

Под санкции попали секретарь Совета стражей конституции Ахмад Джаннати, официальный представитель Совета Аббас Али Кадходаи, член коллегии юристов Совета Сиамак Рахпейк, юрист Совета Могадам Садеки и член Совета Мохаммад Язди.

В министерстве финансов США утверждают, что упомянутые лица были внесены в санкционный список за «манипуляции на выборах» в Иране.

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