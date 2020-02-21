Последователи божественных религий в Ширазе проголосовали на парламентских выборах

Голосование проводится в соответствии с действующим законодательством страны, а советы по выборам и наблюдению за выборами находятся в двух местах для евреев.

Число избирателей составляет 1000 человек, и ожидается, что от 800 до 900 человек проголосуют.

В иранском парламенте, зарезервированы пять мест для религиозных и этнических меньшинств. Для этнических армян проживающих в Иране зарезервированы два места, для ассирийцев, иудеев и зороастрийцев страны по одному месту — итого пять мест для религиозных и этнических меньшинств.

Для депутатов-суннитов также нет препятствий для присутствия в парламенте. В настоящем парламенте присутствуют 24 представителя-суннита.

Депутаты парламента избираются всенародным голосованием на 4 года. Новый парламент Ирана в конце мая 2020 года начнет свою работу.

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