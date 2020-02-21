Верховный лидер революции проголосовал на парламентских выборах

Тегеран, 21 февраля, ИРНА – «Реабилитация - одна из областей, которая не очень развита в странах вокруг нас. Мы и Турция считаемся ведущими в регионе», - сказал Советник министра здравоохранения и медицинского образования по вопросам реабилитации Мохаммадтаги Джагтаи.