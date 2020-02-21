Верховный лидер революции проголосовал на парламентских выборах

При этом Верховный лидер революции, присутствовав в Хосейние (мечети) Имам Хомейни, проголосовал на выборах.
11-ые парламентские выборы Ирана стартовали сегодня в пятницу по всей стране.
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Тегеран, 21 февраля, ИРНА - Сегодня утром в пятницу Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи проголосовал в первые минуты начала 11-ых парламентских выборов.
При этом Верховный лидер революции, присутствовав в Хосейние (мечети) Имам Хомейни, проголосовал на выборах.
11-ые парламентские выборы Ирана стартовали сегодня в пятницу по всей стране.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9472
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