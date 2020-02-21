21 февр. 2020 г., 10:06
Journalist ID: 2388
News Code: 83683241
0 Persons

Верховный лидер революции проголосовал на парламентских выборах

Верховный лидер революции проголосовал на парламентских выборах

Тегеран, 21 февраля, ИРНА - Сегодня утром в пятницу Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи проголосовал в первые минуты начала 11-ых парламентских выборов.

При этом Верховный лидер революции, присутствовав в Хосейние (мечети) Имам Хомейни, проголосовал на выборах.

11-ые парламентские выборы Ирана стартовали сегодня в пятницу по всей стране.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
4 + 8 =